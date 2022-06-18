Bakan Kasapoğlu'ndan YKS'ye girenlere simit ve çay ikramı 0:00 / 0:00

DHA

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.

Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Memnuniyetlerini dile getiren aileler Bakan Kasapoğlu’ndan imzalı kitap alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için stantlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan stantlarda 'Genç Dönüşüm Projesi' ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.