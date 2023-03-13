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Bakan Kurum: 'Dulkadiroğlu'nda da ilk kazmayı vurduk'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin inşası için başlatılan çalışmaların devam ettiğini anlatan bir video paylaştı. Videoda, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde kalıcı konutlarla ilgili ilk kazmanın vurulduğu anlatıldı. Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçimiz sahada. Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk" ifadelerini kullandı. Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta bin 748 konutun yapılacağı belirtildi

Bakan Kurum: 'Dulkadiroğlu'nda da ilk kazmayı vurduk'
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HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

Videoda, Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Pazarcık ilçelerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesinde de zemin etüdünün tamamlandığı ve ilk kazmanın vurulduğu aktarılırken 11 ilin inşası için sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta bin 748 konutun yapılacağı ve zemin etüdü çalışmasının tamamlandığı ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği vurgulandı.

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, "Yeni şehirlerimiz için binlerce mimar, mühendis, akademisyen ve işçimiz sahada. Deprem bölgesinde sadece ev değil, çevre düzenlemesi, meydanı, parkları, bahçeleri, okulları, camisiyle yaşam alanları inşa ediyoruz. 72 bin 596 konut yapacağımız Kahramanmaraş’ta da ilk kazmayı vurduk" ifadelerini kullandı.

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