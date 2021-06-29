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Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde başlatılan temizlik seferberliğinin sürdüğünü belirtti.

Kurum, temizlik seferberliğinin 21'inci günü olan 28 Haziran'da, 473 metreküp olmak üzere toplam 8 bin 405 metreküp müsilajı bertarafa gönderdiklerini kaydetti. Bakan Kurum, "28 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 4 bin 172 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 822 metreküp, Yalova bin 840 metreküp müsilajı 500 bölgedeki çalışmalarımızda toplayarak düzenli depolama tesislerine gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde 7 gün 24 saat sürdürülen çalışmalarda denetimlerin de hız kesmeden devam ettiğini kaydederek, "7 bin 293 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelere 14 milyon 818 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız için gece gündüz demeden çalışıyoruz" mesajını paylaştı.