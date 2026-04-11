        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu'ndan "Sağlıklı Hayat Akademisi"n paylaşımı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Sağlıklı Hayat Akademisi"ne ilişkin paylaşım

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, 1 yıl önce ilk dersi verilen Sağlıklı Hayat Akademisi'ne ilişkin, "81 ilimizde yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne dek 300 bin vatandaşımız ve 65 bin öğrencimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayıp saha elçimiz oldu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu'ndan "Sağlıklı Hayat Akademisi"n paylaşımı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 1 yıl önce bugün, ilk dersi vererek Sağlıklı Hayat Akademisi'nin yolculuğuna başladıklarını hatırlattı.

        Memişoğlu, öğretmenlerden muhtarlara, taksicilerden kuaförlere kadar toplumun her kesimini eğitimleriyle buluşturduklarını vurgulayarak, "81 ilimizde yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne dek 300 bin vatandaşımız ve 65 bin öğrencimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayıp saha elçimiz oldu" açıklamasını yaptı.

        Bu gayreti daha da büyütmek ve her mahalleye dokunmak istediklerini aktaran Memişoğlu, "Sizleri uzmanlarımızla tanışmak ve sağlıklı bir hayata adım atmak için en yakın Sağlıklı Hayat Merkezimize davet ediyorum. Kendi sağlığınızın elçisi olun, sağlıklı bir geleceği el birliğiyle inşa edelim" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Nisan 2026 (Ateşkes Var Ama Saldırılar Bitmedi: Lübnan Hedefte)

        Kırılgan ateşkes gölgesinde müzakere. Habertürk ekipleri sahada. İsrail ateşkes dinlemeden Lübnan'a saldırıları sürdürüyor. İran'dan Hürmüz Boğazı için uyarı. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Artemis II mürettebatı Dünya'ya döndü
        38 kent için "sarı" alarm... 6 bölgede yağış var!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Transit vize sorunu çözüldü
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tatlıses'ten sürpriz
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
