Pazar günü futbol dünyasında lig maçlarının sonuçları dışında en çok konuşulan konulardan biri de Beşiktaş forması giymiş iki vatandaşın Bursaspor forması giymiş 10'dan fazla kişi tarafından darp edilmesiydi. Restoranda yemek yiyen iki kişi, sırf üzerinde bir takım forması var diye bir başka takım forması giyen kişilerce saldırıya uğruyor. Aslen bu konu holiganizmden de öte bir temel insani sorun. Pazar Akşamı Futbol programımızda konu gündeme geldiğinde Spor Bakanı Sayın Muharrem Kasapoğlu'na seslenmiş ve "Uzun zamandır söylüyorum. Bu bir devlet sorunudur. Bugün bir insan Beşiktaş formasıyla Bursa'da; yahut Bursa forması ile Beşiktaş çarşıda gezemeyecek duruma geliyorsa bu holiganizmden öte, bireysel özgürlük alanının kısıtlanmasıdır. Bu duruma bir önlem alınma zamanı geldi de geçiyor." demiştim.



Sayın Bakan, dün akşam aradı ve konuyla ilgili zaten başlayan çalışmaların olduğunu bildirdi. 6222 sayılı Sporda Şiddeti Önleme Yasası'nın kapsamının genişletileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Sedar Bey, artık her yer spor alanı olacak. Sokakta ya da son hadisedeki gibi restoranda hatta sosyal medyada bu holiganizm düşüncesini yok etmeye kararlıyız. Bu tip haydutlara göz açtırmayacağız.."



Konuyla ilgili gerek Adalet gerekse İçişleri Bakanlığı ile yapılan koordinasyon ve çalışmaların da son aşamada olduğunu belirtti bakan bey. Konuşmamız esnasında var olan yasanın uygulama yönündeki aksaklıklardan da söz ettik.



Bakan Kasapoğlu; "Yeni haliyle kapsamı genişleyecek olan yasa sadece spor yasası gibi görülmemeli. Holiganizmle mücadele konusudur bu. İçişleri Bakanlığı da bu işin sahiplerinden biridir. Dolayısıyla uygulama noktasında bir takım aksaklıklar yaşanmışsa dahi bundan sonra yasanın uygulanması hususunda da çok daha etkin olunacak" dedi.



Ben de kendisine tüm spor camiasının bu konuda destek vereceğini, özellikle spor basınının zaten muzdarip olduğu bu konuda kimsenin farklı düşünmeyeceğini belirttim.



Sayın Kasapoğlu'nun dediği gibi eğer Spor Bakanlığı dışında Adalet ve İçişleri Bakanlığı da bu 'futbol holiganizmi' adı altındaki bireysel hak ve özgürlükleri tehdit eden haydutlara karşı ciddi sorumluluk üstlenirse bu beladan daha kolay kurtuluruz.

İnşallah yeni çıkacak yasa da mevcudu gibi sadece Fenerbahçe'ye uygulanan bir takım kurallar bütünü olmaz..

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