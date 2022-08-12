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Haberler İş-Yaşam Bakan Nebati: 'Vergi desteği 100 milyar TL'ye ulaşacak'
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Bakan Nebati, teşvik belgeli yatırımlara vergi desteğinin 100 milyar liraya ulaşacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılara 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayacaklarını belirterek, "Türkiye Ekonomi Modeli'ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Nebati: 'Vergi desteği 100 milyar TL'ye ulaşacak'
'Vergi desteği 100 milyar TL'ye ulaşacak'
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AA

Nebati, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, haziran ayında sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 8,5, aylık yüzde 1,3 arttığına dikkati çekti. Sanayinin çarklarının döndüğünü, dünyadaki ekonomik gelişmelere rağmen Türkiye'de üretimin artmaya devam ettiğini belirten Nebati, yatırımı, üretimi ve ihracatı önceleyen cari açığı azaltarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı hedefleyen Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yeni uygulamalarla üreticileri her zaman desteklediklerini belirtti.

İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasıyla, teşvik belgeli yatırımlarda Kurumlar Vergisi oranını yatırımın yapıldığı bölgeye ve yatırım türüne göre yüzde 2’ye, imalat yatırımlarında ise sıfıra kadar indirdiklerini belirten Nebati, "Bu kapsamda 2022 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 18,6 milyar lira Kurumlar Vergisi teşviki sağladık. Yıl sonunda yatırımların teşviki kapsamında almadığımız Kurumlar Vergisi'nin 79 milyar liraya ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

Nebati, yatırımlar üzerindeki işlem maliyetlerini, bürokrasiyi azaltarak yatırım iklimini iyileştirdiklerini ve yatırımcıların önünü açtıklarını ifade ederek, yatırım teşvik belgeli; mal alımı, gayri maddi hakların kiralanması ve alımı, sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşası ile danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine Damga Vergisi ve harç istisnası getirdiklerini hatırlattı.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında, binalara 5 yıl süreyle, arazilere yatırım teşvik belgesi süresince Emlak Vergisi muafiyeti getirdiklerini belirterek, bu kapsamda inşa edilen binalardan da bina inşaat ve imar harcı almadıklarını vurguladı.

- "13 bin yatırımcımız yaklaşık 46 milyar liralık makine ve teçhizat aldı"

Nebati, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere makine ve teçhizat teslimlerini KDV’den istisna ettiklerini, hayata geçirdikleri düzenlemelerle bu istisnaya yazılım ve gayri maddi hak teslimlerini de dahil ettiklerini anımsatarak, "Bu kapsamda 2022 yılının ilk yarısında bu teşvik kapsamında 13 bin yatırımcımız yaklaşık 46 milyar liralık makine ve teçhizat almıştır. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, yatırım teşvik belgeli yeni yatırımlarda kullanılmak üzere 2023 sonuna kadar alınan makine ve teçhizatın amortisman sürelerini yarıya indirdiklerini de belirterek, yatırımcılara işlerini büyütme, yatırımlarını, üretim kapasitelerini artırma çağrısında bulundu.

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan Katma Değer Vergisi'nin iadesine ilişkin düzenlemeyi istisna düzenlemesine dönüştürdüklerine dikkati çeken Nebati, bu düzenleme kapsamına teşvik belgeli turizm yatırımlarını dahil ettiklerini bildirdi. Nebati, bu teşvik kapsamında da 2022 yılı içerisinde yaklaşık 2,5 milyar lira KDV'den vazgeçerek yatırım maliyetlerini düşürdüklerini söyledi.

Nebati, 2023 sonuna kadar asgari 500 milyon lira sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen Katma Değer Vergisi'nin izleyen yıl iadesine imkan sağladıklarına işaret ederek, "Bu teşvik kapsamında 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 13,6 milyar lira mal teslimi yapılmıştır. Yatırım teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yatırımcılarımıza 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayarak, Türkiye Ekonomi Modeli'ne, cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak imalata, yatırıma, üretime güçlü desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

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