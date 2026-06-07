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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bakan Osman Aşkın Bak'tan Aziz Yıldırım'a tebrik

        Bakan Osman Aşkın Bak'tan Aziz Yıldırım'a tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe başkanı seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 22:49 Güncelleme:
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        Bakan Bak'tan Aziz Yıldırım'a tebrik

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."

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