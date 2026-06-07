Bakan Osman Aşkın Bak'tan Aziz Yıldırım'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe başkanı seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı paylaştı.
Giriş: 07 Haziran 2026 - 22:49 Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ı tebrik ediyorum. Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."
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