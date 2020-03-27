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Bakan Pekcan: Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde

Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz." dedi.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu
AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. (Kovid-19 önlemleri) Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor diyen Bakan Pekcan, "İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük." açıklamasında bulundu.

İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

 

- Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz." dedi.

- Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler aldık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik.

- Dış ticaret rakamlarımız mutlaka etkilenecek. Irak'a ihracatımız yüzde 50, İran'a yüzde 80 azaldı. Bu azalmanın en az olması için çalışıyoruz.

Sürecek...

 

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