Ticaret Bakanı Pekcan NTV'de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Pekcan, "Salgın nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17 düştü" dedi.

İşte Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

-Türkiye’ye gelmeden önce virüsün dünya ekonomisine etkilerini incelemek lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiyi de etkiledi. İnsanların rutini, tüketim alışkanlıkları değişti. Bu pandeminin etkisini kontrol altına almadan göremeyeceğiz.

"İRAN'DA İHRACAT YÜZDE 80 AZALDI"

Pekcan, "Talebin azalması siparişlerin durması bizi de etkiledi. İran’a ihracatın yüzde 80 azaldığını görüyoruz. İhracatta azalma var. İspanya ve İtalya’ya yüzde 40 azalma var, Fransa’ya yüzde 32.5, İngiltere’ye yüzde 12 ihracat azalması var. İhracatta yüzde 17’lik düşüş bekliyoruz. Temassız ticaretle bunu kısa sürede toparlayacağız.Rakamsal konuşmak için dünyada pandeminin kontrol altına alınması lazım. Bazı rakamlar konuşuluyor, ciddi revizeler var. İnşallah kontrol altına alabileceğimizi umuyoruz." dedi

"GÖRÜŞLERİMİZİ G-20'DE PAYLAŞTIK"

Bakan Pekcan, "Korumacılık politikalarından vazgeçmemiz gerekiyor. Adil ticaretten yana olduğumuzu bildirdik. Bu konuda görüşlerimizi G20’de paylaştık. Ülkeler bazı ticari tedbirler aldı. Kısa süreli, şeffaf ve çok sert olmaması için ortak karar çıktı. İki ay teknik gruplar çalışacaklar, iki ay sonra G20 ticaret bakanları toplantısı tekrar edilecek. Türkiye olarak biz göçmenlerin olumsuz etkilenmemesi için bunun da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdik."

"TEMASSIZ TİCARET YAPILIYOR"

Pekcan, "Irak’ta tüm kapılar kapandığı anda “Ticaret durmayacak” dedim. Dorse, konteyner değişimi yapıyoruz. Sınırda bizim şoförümüz bırakıyor, Iraklı şoför alım yapıyor. Temassız ticaret yapılıyor. İran’a demiryoluyla vagon gönderiyoruz. Yine temassız halde. Lokomotifle vagonları ittiriyoruz. Karşı taraftan da çekiyorlar. Sınırdakiler kapının açılmasını istiyor ama o durum yok. 80 vagonu 150 vagona çıkarabiliriz. Bütün bakanlarımızla koordineli çalışıyoruz. İran Orta Asya’ya açılan kapımızdı. Bunu Gürcistan’a aktardık. Şu anda günde 100 TIR’ı Gürcistan, Azerbaycan’a kaydırmış durumdayız. Orta Avrupa ve Fransa’ya limanlardan Ro-Ro seferleri vardı. Çekicisiz, şoförsüz gerçekleştiriyoruz. Dezenfekte ederek işlemleri yapıyoruz."

"TÜRKİYE MASKE ÜRETİCİSİ BİR ÜLKE"

Türkiye maske üreticisi bir ülke diyen Bakan Pekcan, " İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9’una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191’ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan’da yayınlanacak. Biz maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz. Fahiş fiyatla mal satanları cezalandıracağız. Önce sağlık çalışanı ve vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılansın diye ihracatı ön izne bağladık. Fiyatlarda makul fiyattan sunan ihracatçı firmalarımızın da önünü kapatmamak lazım. İnşallah bu firmalarımız bu pazarda kalıcı olacaklar." dedi

-e-ticaret konusunda, kargo konusunda hiçbir aksama yok. Türkiye’de vaka görünmede biz önlemlerimizi almıştık. Burda bizim bir sıkıntımız yok. Bizim verdiğimiz hizmetlerde gecikme söz konusu değil.

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