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HaberlerSosyal GüvenlikGenel sağlık sigortası (GSS)Bakan Selçuk: 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu
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Bakan Selçuk: Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına 90 milyarı aşan yapılandırma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 770 bin kişinin toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurduğunu bildirdi

Bakan Selçuk: 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu
HABERTURK.COM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SGK alacakları için yapılandırma başvuruları rakamlarını değerlendirdi. Bakan Selçuk,"Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM’lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL’yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza ve bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı

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