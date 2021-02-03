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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SGK alacakları için yapılandırma başvuruları rakamlarını değerlendirdi. Bakan Selçuk,"Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-devlet, e-sgk ve SGM’lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL’yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza ve bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı