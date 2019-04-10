Sosyal Güvenlik

Haberler > Ekonomi > Sosyal Güvenlik Bakan Selçuk: Ocak ayından bugüne 300 bin kişiyi işe yerleştirdik

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Ocak ayından bugüne yaklaşık 300 bin kişiyi İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirdik. Bu sayının ne mutlu ki 3'te biri kadınlarımız, yine 3'te biri de gençlerimiz." açıklamasında bulundu

AA