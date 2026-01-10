Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.200,95 %0,93
        DOLAR 43,0761 %0,08
        EURO 50,1329 %-0,24
        GRAM ALTIN 6.251,35 %0,91
        FAİZ 37,05 %0,27
        GÜMÜŞ GRAM 110,69 %4,00
        BITCOIN 90.933,00 %0,59
        GBP/TRY 57,7599 %-0,33
        EUR/USD 1,1637 %-0,20
        BRENT 63,34 %2,18
        ÇEYREK ALTIN 10.220,96 %0,91
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan ve istihdamı gözeten politikalarımızı hızlandıracağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan ve istihdamı gözeten politikalarımızı hızlandıracağız

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Reform Yılı" olarak ilan edilen 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikaları hızlandıracaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 17:16 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten 2026 mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

        Kasımda sanayi üretiminin, takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 2,4 arttığına dikkati çeken Şimşek, ocak-kasım döneminde yıllık büyümenin yüzde 3,5 olduğunu belirtti.

        Şimşek, şunları kaydetti:

        "İmalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır. Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Derenin üzerinde zıplarken buz kırılınca suya düştüler; o anlar kamerada

        TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü besleyen Haldizen Deresi'nin yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Bölgede gezintiye çıkan 4 arkadaş, dere üzerinde zıplayarak video çekmek isterken buzun kırılması sonucu suya düştü. O anlara ait görüntüler sanal medyada ilgi odağı olurken, grup yaşadıkları tehlikeli anları gülerek anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!