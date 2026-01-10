Bakan Şimşek: 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan ve istihdamı gözeten politikalarımızı hızlandıracağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Reform Yılı" olarak ilan edilen 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikaları hızlandıracaklarını bildirdi

