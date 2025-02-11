Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.845,85 %-1,06
        DOLAR 36,0265 %0,04
        EURO 37,1661 %0,06
        GRAM ALTIN 3.386,75 %0,64
        FAİZ 39,04 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,06 %-0,19
        BITCOIN 98.354,00 %0,98
        GBP/TRY 44,5478 %-0,04
        EUR/USD 1,0308 %0,01
        BRENT 76,29 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 5.537,33 %0,64
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, Dubai'de yatırımcılarla buluşacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, Dubai'de yatırımcılarla buluşacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yatırımcılarla bir araya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:28 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şimşek, Dubai'de yatırımcılarla buluşacak
        ABONE OL

        AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Şimşek'in Dubai'de dün başlayan temasları yarın sona erecek.

        Temaslarının ilk gününde finans dünyasının önde gelen isimleriyle yuvarlak masa toplantısında buluşan Şimşek, katılımcıların Türkiye ekonomisine dair sorularını yanıtladı.

        Şimşek'in toplantılarına, Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen holding ve bankalarından yoğun katılım sağlandı.

        Bakan Şimşek, Dubai temasları kapsamında yatırımcılarla hem geniş katılımlı hem de bire bir görüşmeler de gerçekleştirecek.

        Finans sektörü ve reel sektörün üst düzey temsilcilerinin katılması beklenen yatırımcı buluşmasında Şimşek, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin ekonomi programında kaydettiği ilerleme ve yatırım fırsatları üzerine kapsamlı sunum yapacak.

        Bakan Şimşek, mevkidaşlarıyla resmi görüşmeler de gerçekleştirecek.

        Ülkenin en prestijli organizasyonlarından Dünya Hükümetler Zirvesi'nde de panelist olarak yer alacak Şimşek, "Çoklu Ekonomik Blokların Yükselişi" başlıklı panele katılacak. Şimşek'e Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ve Endonezya Ekonomi İşleri Bakanı Airlangga Hartarto'nun da eşlik etmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        "Bütün esirler serbest bırakılmazsa anlaşma sona ermeli"
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Konkordatoda işçinin hakları nelerdir?
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Meksika'dan Trump'ın sınır duvarı fikrine yanıt
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Bu yöntemlerle evde hızlı kilo vermek mümkün!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Sağlıklı bir uyku için bu yöntemleri uygulayın!
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"