Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

TCMB verilerine göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.