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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk ekonomisinin 2023'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.9'luk büyüme kaydetmesini değerlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:34 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:01
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        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen yüzde 5,9'luk büyüme rakamına ilişkin, "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza, enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz, böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

        Şimşek, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı Haberi Görüntüle

        Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 büyürken mevsimsel düzeltilmiş gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 olduğuna dikkati çeken Şimşek, 9 ayda büyümenin yıllık yüzde 4,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

        Şimşek, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, ülkemizin risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Yılın ilk yarısına göre iç talebin büyümeye verdiği katkı 8,8 puandan 8,5 puana gerilerken net dış talebin negatif katkısı 4,9 puandan negatif 2,6 puana düştü. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat artış gösterdi."

        Dengelenmeye yönelik uygulanan politikalar sonucu eylül ayında cari açıkta mayısa göre yıllık 8,6 milyar dolar iyileşme sağlandığı bilgisini veren Şimşek, ekim ve kasım aylarına ilişkin dış ticaret verilerinin de cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini gösterdiğini vurguladı.

        "İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ"

        Şimşek, büyümede dengelenme, dışa bağımlılığın azaltılması ve cari açığın kalıcı düşürülmesi için yüksek teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımları, ihracatçıların finansmana erişimini ve hizmet ihracatını güçlü şekilde desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, 300 milyar lira hacminde Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nı hayata geçirdik. Eximbank'ın sermayesini artırdık ve günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar liraya yükselttik. Son olarak, hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnasını artıran düzenleme yüce Meclisimizde görüşülüyor. İş gücü piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor. Üçüncü çeyrekte de istihdam artışı ve işsizlik oranındaki düşüş devam etmiştir. Eylül ayında mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,1 ile 2013 yılı Aralık ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza, enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz."

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