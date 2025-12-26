Habertürk
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon beklentisi' değerlendirmesi

        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon beklentisi' değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşme eğilimi ile hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:34
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon beklentisi' değerlendirmesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

        12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hane halkında 12,2, reel sektörde 12,8, piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."

        İlk kez tespit edilen Osmanlı engereğinin yayılış alanı yeniden belirlendi

        Osmanlı engereği (şeritli engerek) türünün dünyadaki yayılışının en kuzeydoğu noktasının Çankırı olduğu belirlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Şabanözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Bozkurt, lisans öğrencisi

