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        Haberler Gündem Eğitim 12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi? Bakan Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması

        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi? Bakan Tekin'den 12 yıllık zorunlu eğitim açıklaması

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada, "Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimde değişikliklik iddialarına yanıt veren Bakan Tekin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:02
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        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

        Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimde değişiklik iddialarına yanıt veren Bakan Tekin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz. Bu konuyla ilgili Bakanlığımız bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları var, onlar kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar çalışmaları" şeklinde konuştu.

        "BİZİM AÇIMIZDAN SORUN YOK, İZLİYORUZ"

        İş dünyasının ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ve bunu ilettiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları" dedi.

        Bakan Tekin, ayrıca, "12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili uluslararası raporlarda bazı olumsuzlukların ortaya çıktığı konuşuluyor, biz de izliyoruz" ifadelerini kullandı.

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