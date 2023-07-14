Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimli serbestlik, açık cezaevi izinleri konusuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile açıklık getirdi. Mahkum ve mahkum yakınları yapılan açıklamanın ardından açık cezaevi izinleri ve denetimli serbestlik kapsamı konusunda araştırmalara başladı. Peki, "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı?" İşte detaylar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında açıklama ile, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; •31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir."

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•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

•Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.