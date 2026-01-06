Habertürk
        Bakan Tunç açıkladı! Avukat hakkında soruşturma | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu'na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" dedi

        Giriş: 06.01.2026 - 23:43 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:43
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımlarının avukatlık mesleğinin vakarına uygun olmadığı tespit edilen İzmir Barosu’na kayıtlı bir avukat hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Tunç, Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesine dikkat çekerek, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu ve avukatların yargının kurucu unsurlarından biri olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiğini vurguladı. Yargının kurucu unsuru olmanın yalnızca temsil edilen hakkın savunulmasını değil, aynı zamanda adalete duyulan güvenin güçlendirilmesini de zorunlu kıldığını belirten Tunç, hukukun ciddiyetini zedeleyen ve kanun hükümlerini keyfî biçimde yorumlayan tutumların toplumun adalete olan inancına zarar verdiğini ifade etti.

        Açıklamada, Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi hatırlatılarak, avukatlık görevinin özen, doğruluk ve onur içinde yürütülmesi gerektiği, meslek unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun davranmanın esas olduğu kaydedildi. Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarının da avukatların mesleğin itibarını zedeleyecek tutum ve davranışlardan kaçınmasını, bu hassasiyeti hem mesleki faaliyetlerinde hem de özel hayatlarında gözetmesini zorunlu kıldığı belirtildi.

        Tunç, sosyal medya paylaşımları nedeniyle avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranmadığı belirlenen ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu tespit edilen avukat hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca, Avukatlık Kanunu’nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da meslek kurallarına aykırılık bulunup bulunmadığının incelenmesi amacıyla disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

