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        Haberler Gündem Güncel Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 21 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 21 kişi tutuklandı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmış, 47'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 03:28 Güncelleme: 27.07.2025 - 03:28
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        Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 21 kişi tutuklandı
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Karabük’teki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunduğunu belirterek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldığını bildirdi. Tunç, paylaşımında, “Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımızın yanındadır. Yangını söndürme çalışmaları, aralıksız devam etmektedir. Alevlere karşı mücadele eden, canla başla çalışan tüm orman kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen Karabüklü hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

        26 Haziran’dan bu yana farklı illerde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmaların titizlikle sürdürülmekte olduğunu ifade eden Tunç, şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’inin tutuklandığını, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

        Bakan Tunç, paylaşımında, “Ormanlarımız sadece doğamız değil, geleceğimizdir. Lütfen yangınlara karşı daha duyarlı olalım. Geleceğimize, Yeşil Vatan’ımıza hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

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