Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi- "Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu forum- Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması- Hediye takdim töreni

TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2019 Türk Dünyası Diriliş Yılı etkinlikleri kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen, "Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu foruma katıldı.