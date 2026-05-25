Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.785,31 %-0,17
        DOLAR 45,7215 %0,04
        EURO 53,4710 %0,81
        GRAM ALTIN 6.699,66 %1,04
        FAİZ 43,74 %-1,13
        GÜMÜŞ GRAM 114,48 %3,08
        BITCOIN 77.500,00 %1,22
        GBP/TRY 61,7909 %0,39
        EUR/USD 1,1644 %0,35
        BRENT 98,35 %-5,01
        ÇEYREK ALTIN 10.953,94 %1,04
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu açıkladı: Kargo sektöründe tüm zamanların teslimat rekoru kırıldı

        Bakan Uraloğlu açıkladı: Kargo sektöründe tüm zamanların teslimat rekoru kırıldı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılının tamamında taşınan haberleşme gönderilerinin 224,1 milyona ulaştığını bildirdi. Taşınan posta kargosu miktarının 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını belirten Bakan Uraloğlu, "Posta kargosu gönderilerin yüzde 82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 12:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargo sektöründe tüm zamanların teslimat rekoru

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2025 yılı ikinci yarısına ilişkin Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 59 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 27’si ulusal, 40’ı yerel olmak üzere 67 yetkilendirme verildiğini kaydetti. Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 30 yetkilendirme ile İstanbul olduğuna işaret ederek bunu sırasıyla 4 yetkilendirme ile İzmir’in ve 3 yetkilendirme ile Ankara’nın takip ettiğini de ifade etti. Bakan Uraloğlu, posta sektörünün yaklaşık 115 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

        REKLAM

        Uraloğlu, sektörde trafik ve hacmi, 'haberleşme gönderileri' ve 'posta kolisi/kargosu' başlıkları altında değerlendirdiklerini belirterek, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri 2025'in 2'nci yarısında yaklaşık 113 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2025 yılı sonunda haberleşme gönderileri 224,1 milyona ulaştı" dedi. İkinci yarıda şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının ise yüzde 85,71 olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, “Haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu" diye konuştu.

        POSTA KARGOSUNDA REKOR

        Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı döneminde 746,68 milyon olan gönderi sayısı 2025 yılının 2'nci 6 ayında 767,58 milyon adet olarak gerçekleşti. 2025 yılının tamamında taşınan posta kargosu böylece 2024 yılına göre yüzde 5 artışla 1,45 milyarı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı" dedi.

        E-TİCARET ETKİSİ

        Bu artışın e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkati çeken Uraloğlu, bu durumun Türkiye’nin posta pazarını da olumlu yönde etkilediğini vurguladı. Uraloğlu, haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranının önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, “İkinci yarıda gönderilerin yüzde 82’sinden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor. Bu dönemde, posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu" ifadelerini kullandı.

        YÜZDE 82'Sİ 2 GÜN İÇİNDE TESLİM

        Posta kolisi/kargosu gönderilerinde teslimat süresine ilişkin verileri de açıklayan Bakan Uraloğlu, "Son yıllarda e-ticaretin büyümesi ve posta kolisi/kargosu gönderi hacminin artması ile, gönderilerin hızlı teslimatı kullanıcıların beklentileri arasında üst sıralara tırmandı. Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcı beklentileri çerçevesinde şekilleniyor. Ülkemizde, yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde, gönderilerin yaklaşık yüzde 7’si aynı gün içerisinde teslim edilirken gönderilerin yüzde 82’sinin kabul edildiği günden sonraki iki gün içinde teslim edildiğini görüyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

        Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti. Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadenize çamurlu su taşındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        AYM'den dikkat çeken iptal kararı
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Rus anne-kız cinayetinde dehşet oyunu! Aynı güne iki farklı ülkeye uçak bileti!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?