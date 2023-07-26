Bakan Uraloğlu, Habertürk TV'ye konuştu Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Töreni'ne, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve Başkale Güzeldere Tüneli Işık Görme Töreni'ne iştirak etmek üzere Hakkari Yüksekova'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in sorularını yanıtladı. Uluslararası Yol Federasyonu'ndan iki ödül aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi

Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli Işık Görme Töreni'ne, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve Başkale Güzeldere Tüneli Işık Görme Töreni'ne iştirak etmek üzere Hakkari Yüksekova'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in sorularını yanıtladı.

Uluslararası Yol Federasyonu'ndan iki ödül aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Mayıs ayında açılışını yaptığımız Zigana Tünelimiz, 14 bin 500 metre uzunluğunda ve çift tüp tünel olarak inşa edildi. Avrupa'nın en büyüğü, dünyada da 4 ya da 5. sırada olsa gerek. Ona Uluslararası Yol Federasyonu'ndan tünelin mühendisliğiyle ilgili ödülü alacağımız açıklandı. İnşallah birkaç ay sonra ödülü almış olacağız. Diğer bir ödül ise Konya'da Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ilgili. Yine Uluslararası Yol Federasyonu'ndan ödül aldık. Orada yarışan bütün tüneller, viyadükler arasından bunlar seçildi. Türk mühendisliğinin geldiği noktayı anlatma adına güzel bir gelişme oldu" dedi.

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Bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkari ile Yüksekova arasında Yeniköprü mevkiindeyiz. Tünelin girişinde köprü üzerinde bulunuyoruz şu anda. Arkamızdaki tünel projede T1 Tüneli olarak adlandırdık. 3 bin 965 metrelik tünelde ışık gördü törenini beraberce yaptık. Kazı ve destekleme çalışmaları bitti. Tünelin en kritik, en teknik riskleri olduğu aşamayı geçtik demektir. Öbür uçtan girdik, buradan çıktık. Bu bizim için kıymetli, artık finale doğru gittiğimizin işareti. Yüzde 70-80'lere geldik demektir. Bundan sonra artık üst yapı ve elektromekanik işler yapılacak. Sonra da inşallah burayı trafiğe açmış olacağız.

Bu 3 bin 965 metreydi, hemen devamında 4 bin 560 metre uzunluğunda bir tünelimiz daha var. Orada inşaat çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta burayı açabileceğiz çünkü yol bağlantısı var, devamında da orayı açacağız. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren seyahati 50 dakikaya kadar indirmiş olacağız. Bir kere zamanda çok ciddi bir tasarruf sağlayacağız. Ondan öte seyahat eden insanlar daha güvenli bir yolda seyahat edecekler. Heyelan ve çığ riski olmayan bir yolda seyahat edecekler. Hem zamandan hem de yakıttan, karbon emisyonundan tasarruf etmiş olacağız.

Hakkari'den Van'a kadar olan yolda yine Güzeldere Tüneli'nde bir ışık gördü töreni yapacağız. Orası da çok kıymetli. Bunlar yapıldıkça mevcut trafik katlanarak artacaktır. Gerek yurt içi trafik gerekse de uluslararası trafik artacaktır. Sınır kapılarına ulaşım açısından da projelerimiz var. Onları da hayata geçireceğiz ki proje amacına ulaşmış olsun.

Burada Karayolları olarak 14 projemiz var. Hakkari'nin her tarafında sınır kapılarına kadar projelerimiz var. Pandemiyle gelişen internet ve GSM operatörleri konusunda talepler var. Onlarla ilgili planlarımız var. İnsanlar artık köyünden, mahallesinden uzaktan çalışabilme noktasında taleplerde bulunuyor. En önemlisi öğrencilerin talepleri var. Onlarla ilgili de çalışacağız. Burada potansiyel oldukça ihtiyaçları karşılamak için burada olacağız."

'TİCARETE KATKI SAĞLAYACAK' Bakan Uraloğlu, Yüksekova’yı Van-Hakkari Devlet Yolu’na bağlayan 16,3 km’lik Yeniköprü-Yüksekova Yolu T1 Tüneli Işık Görme Töreninde yaptığı konuşmada ise tünelin hizmete girmesiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı ticarete sağlayacağı katkıya vurgu yaptı. Uraloğlu bu konuda şunları kaydetti: “Bilindiği üzere Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi, gerçekleştirilen ikili anlaşmaların da etkisiyle hızla artmaktadır. Bu nedenle ülkemizi İran’a bağlayan yolların standardının artırılması önem kazanmıştır. Bu kapsamdaki yol kesimlerimiz arasında yer alan ve yoğun ağır taşıt trafiğine hizmet veren Yeniköprü-Yüksekova Yolu uluslararası ticaretin gelişmesi için büyük önem arz etmektedir. 16,3 kilometre uzunluğundaki bu proje ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunu BSK kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getireceğiz. Proje kapsamında Işık görme töreni vesilesiyle bizleri bir araya getiren 3 bin 965 metrelik T-1 Tüneli ve 4 bin 566 metrelik T-2 Tünellerini açacağız. Ayrıca;151 metrelik Çığlı Köprüsü, 282 metrelik Dilektaşı-1 ve 227 metrelik Dilektaşı-2 Köprülerini de inşa edeceğiz. Böylece projenin tamamlanması ile birlikte mevcut güzergahı 7 kilometre kısaltarak fiziki ve geometrik standartları yükseltmeyi planlıyoruz. Ayrıca yol güzergahında can ve mal emniyetini arttırarak seyahat süresine de ortalama 25 dakika azaltarak akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Zamandan 84,3 milyon TL, akaryakıttan 27,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 111,4 milyon TL tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz.” Uraloğlu, konuşmasında Doğu Anadolu Bölgesi’nin İran’a açılan en önemli kapılarından biri olan Hakkari’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana yaklaşık 23 milyar 250 milyon lira harcama yaptıklarını, 2003’te sadece 1 kilometre bölünmüş yol var iken, 97 kilometre daha yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğunu 98 kilometreye yükselttiklerini söyledi. Uraloğlu ayrıca AK Parti iktidarları döneminde ulaşım alanında yapılan yatırımlara da değinerek, şunları söyledi: “2003 yılında başlattığımız karayolu hamlesi ile özellikle karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Yaklaşık 2 Trilyon 550 milyar Lira yatırım ile aslan payını karayollarını verdik. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. 2003 yılından bu yana; 439 kilometre uzunluğunda 3 bin 770 adet köprüyü, 673 kilometre uzunluğunda 403 adet tüneli tamamlayarak hizmete sunduk. Çok yakında bunlara Yeniköprü-Yüksekova Yolu kapsamında inşa ettiğimiz 3 bin 965 metre uzunluğundaki T-1 Tünelimizi de ekleyeceğiz.”