Bakan Uraloğlu Şam'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temasta bulunmak üzere Suriye Arap Cumhuriyeti’ne gitti. Bakan Uraloğlu’nu Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir Şam Havalimanı’nda karşıladı. Bakan Bedir ile basın açıklaması yapan Bakan Uraloğlu, Suriye'yi bağımsızlığına kavuşturdukları için mevkidaşını tebrik etti.

Ulaşımın önemini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma olmadan hiçbir şey olmaz. Eğer bir yerlere ulaşamazsak, birbirimize kavuşamazsak bir şey yapamayız demektir. Bu 2 günlük ziyaretimizde ulaştırma alanında daha neler yapabileceğimizi, ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki sınır uzunluğunun da ulaştırma noktasında taşıdığı önemi vurgulayan Bakan Uraloğlu, “En uzun sınıra sahip 2 ülkeyiz. O anlamda hem birbirimize ulaşmamız lazım hem de birbirimizin üzerinden diğer ülkelere de ulaşmamız lazım. Havacılık, karayolu taşıması, deniz yolu, demiryolu ve iletişim alanında neleri daha iyi yapabileceğimizi 2 gün boyunca konuşacağız.” açıklamasında bulundu.