Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 3. ateşleme sürecinin tamamlandığını bildirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda 3. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.
Giriş: 14.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:14
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme süreci hakkında paylaşımda bulundu.
TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bugün 7 dakika süren 3. ateşleme sürecini de olumlu sonuçlandırdık. TÜRKSAT 6A, tarihi yolculuğunu ve yörüngesine ilerleyişini sürdürüyor." ifadesini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ