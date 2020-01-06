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Sanayi ve Teknoloji Bakanı VarankVarank Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Bakan Varank'ınVarank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Vatandaşların yerli oto projesini destekleme oranı yüzde 97.6. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Aracı olmayanların yerli otoyu alma oranı yüzde 96.2

- Türkiye'nin otomobili projesinin başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

- İlk hedef 2020 yılının birinci yarısında fabrikanın inşaatına başlanması. Projede ilk 15 yıllık planlar yapıldı.

- Bu sene içinde marka belirlenmiş olacak

- Toyota Corolla HybridHybrid bir aracım var. Türkiye'nin ihracatında ilk 3'te olan bir marka. SakaryadaSakaryada yerli üretim.

- Ön ödemeli sipariş teknik bir mevzu. Şu an itibariyle ön ödemeyle bir sipariş kaydı yapılmıyor.

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