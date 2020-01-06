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HaberlerOtomobil

Bakan Varank: Bu sene içinde marka belirlenmiş olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli otomobil ile ilgili soruları yanıtladı. Bakan Varank, "Bu sene içinde marka belirlenmiş olacak.İlk hedef 2020 yılının birinci yarısında fabrikanın inşaatına başlanması" dedi

son dakika
HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı VarankVarank Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Bakan Varank'ınVarank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Vatandaşların yerli oto projesini destekleme oranı yüzde 97.6. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Aracı olmayanların yerli otoyu alma oranı yüzde 96.2

- Türkiye'nin otomobili projesinin başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

- İlk hedef 2020 yılının birinci yarısında fabrikanın inşaatına başlanması. Projede ilk 15 yıllık planlar yapıldı.

- Bu sene içinde marka belirlenmiş olacak

- Toyota Corolla HybridHybrid bir aracım var. Türkiye'nin ihracatında ilk 3'te olan bir marka. SakaryadaSakaryada yerli üretim. 

- Ön ödemeli sipariş teknik bir mevzu. Şu an itibariyle ön ödemeyle bir sipariş kaydı yapılmıyor. 

 

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