Sanayi ve Teknoloji Bakanı VarankVarank Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Bakan Varank'ınVarank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;
- Vatandaşların yerli oto projesini destekleme oranı yüzde 97.6. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Aracı olmayanların yerli otoyu alma oranı yüzde 96.2
- Türkiye'nin otomobili projesinin başarılı olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
- İlk hedef 2020 yılının birinci yarısında fabrikanın inşaatına başlanması. Projede ilk 15 yıllık planlar yapıldı.
- Bu sene içinde marka belirlenmiş olacak
- Toyota Corolla HybridHybrid bir aracım var. Türkiye'nin ihracatında ilk 3'te olan bir marka. SakaryadaSakaryada yerli üretim.
- Ön ödemeli sipariş teknik bir mevzu. Şu an itibariyle ön ödemeyle bir sipariş kaydı yapılmıyor.
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