Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.