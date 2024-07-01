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        Haberler Gündem Güvenlik İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Suriyeli sığınmacılarla ilgili provokasyon takipte

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Suriyeli sığınmacılarla ilgili provokasyonlar yakın takipte

        Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu Ş üzerinden bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 21:13 Güncelleme: 01.07.2024 - 21:18
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        Altun: Provokasyonlar yakın takipte
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        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edildiğini belirtti. Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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        Bakan Yerlikaya'dan Kayseri paylaşımlarına ilişkin açıklama!

        Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir. Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır. Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz.

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        #Fahrettin Altun
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