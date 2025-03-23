Bakan Yerlikaya duyurdu: İBB soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.

Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!

Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.



Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2025

BİR POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE ASİT ATILDI

Bakan Yerlikaya yeni paylaşımında bir polis memurunun üzerine asit atıldığına ait görüntüleri paylaştı. Yerlikaya videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz.

Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı.



Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler.



Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa… pic.twitter.com/gs5j9953sg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2025

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.