Bakan Yerlikaya duyurdu: İBB soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı" dedi. Öte yandan Bakan Yerlikaya, Saraçhane'de dün gece yapılan gösterilerde bir polisin üstüne asit atıldığına ait görüntülerini paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.
Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!
BİR POLİS MEMURUNUN ÜZERİNE ASİT ATILDI
Bakan Yerlikaya yeni paylaşımında bir polis memurunun üzerine asit atıldığına ait görüntüleri paylaştı. Yerlikaya videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.