Bakan Yumaklı: "Dirençli tarım orman sektörü oluşturmak zorundayız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, şurayı, "Türkiye Yüzyılı Bereketin Yüzyılı" temasıyla düzenleyeceklerini bildirdi.

Devletin sunduğu imkan ve destekler ile üretici ve çiftçilerin alın teri ve gayretinin, Türkiye'nin tarımda söz sahibi ülkeler arasına girmesini sağladığına işaret eden Yumaklı, Türkiye'nin, 2023'te 68,5 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada da dokuzuncu sırada yer aldığını bildirdi.

Yumaklı, söz konusu dönemde sektörün, 31 milyar dolarlık ihracatla ekonomiye katkı sunduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Yüzyılı"nda tarım, orman ve su sektörünü, "sürdürülebilirlik", "verimlilik", "kalite", "kayıtlılık" ve "sektöre yatırım" gibi 5 ana eksen etrafında şekillendirdiklerini aktardı.

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Geçen yıl itibarıyla planlı üretime geçildiğini anımsatan Yumaklı, yeni destekleme modeliyle özellikle genç ve kadın girişimcilerin sektörde daha fazla yer alması için ilave desteklerin sağlandığını anlattı.

"TARIM SAYIMI SÜRECİ BAŞLADI"

Yumaklı, yeni hayvancılık yol haritasının belli olduğunu hatırlatırken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki amacımız, ithalatın bitirilmesi, üreticimizin uygun maliyetle üretim materyallerine sahip olması, tüketicimizin de uygun fiyatla bu ürünlere erişiminin sağlanması. İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması, çok önemli bir başlıktı. İkinci senesi eylül ayı itibariyle doluyor. İnşallah bu uygulamanın pozitif sonuçlarını görmüş olacağız. Üretim yapılan tüm alanların destek alması için mevzuatta önemli değişiklikler yapıldı. Tarım sayımı süreci başladı. Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Taklit ve tağşiş ürünler ile sağlığı tehlikeye düşürecek ürünleri firma ve ürün ismiyle anlık olarak şeffaf şekilde yayınladık."

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Yumaklı, politikaları belirlerken, geleceğe yönelik projeksiyonları, tehditleri, fırsatları, dünyanın gittiği istikameti ve ulaşması beklenen noktayı her yönüyle analiz edip, yol haritası oluşturduklarına dikkati çekerek, 5 yıl sonra gıda arz güvenliğini sağlamak ve rekabet gücünü sağlam tutmak için bugünden daha fazla üretilmesi gerektiğini söyledi.

Bu üretimi yaparken küresel ısınmanın etkilerini daha çok hissedeceklerini bildiren Yumaklı, "Bir yandan gıda üretimini baskılayan, diğer yandan da tüketimin artmasına sebep olacak birçok nedenin ortaya çıktığını ve bizi etkileyeceğini düşünmemiz gerekiyor. Yakın ve uzak birçok riskle ve bunların getirdiği farklı sınamalar ve meydan okumalarla karşı karşıya kalacağız, bütün bunlara karşı dirençli bir tarım orman sektörü oluşturmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu. Yumaklı, bundan önce gerçekleşen üç şurada alınan kararların sektörün gelişmesi ve ilerlemesi için çok önemli olduğunu, bugün hayata geçirilen birçok konunun o çalışmaların ışığında gerçekleştirildiğini belirterek, 3. Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde yer alan kararlardan 38'i için eylem planı oluşturulduğunu ifade etti. REKLAM Bunların 30'unun tamamlandığını, 5'inin de yüzde 90'ın üzerinde tamamlanma seviyesine geldiğini bildiren Yumaklı, bir yıl içerisinde dünyadaki kuruluşların tarımla ilgili yayımladığı tüm raporları incelediklerini ve bu raporlardan şura sürecinde faydalanacaklarını belirtti. Yumaklı, şuranın vizyonunun 5 ana başlıkta şekillendiğini aktararak, bunların "bilimsel temelli yaklaşım", "katılımcılık ve işbirliği", "sürdürülebilirlik", "yenilikçilik" ve "gelecek odaklı bakış açısı" olduğunu söyledi. Şura kapsamında 16 tematik başlıkta çalışma grupları oluşturduklarını kaydeden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu: "Bitkisel üretimden hayvansal üretime, su yönetiminden su ürünleri üretimine, gıdadan tarım-sanayii entegrasyonuna, ormancılıktan biyoçeşitliliğe, lojistikten finansmana, pazarlamadan teknolojiye kadar, bütün başlıkları bu gruplar içinde topladık. Ayrıca atölye çalışmaları oluşturduk. Bu yan etkinlikler, pratikte bize farklı bakış açıları kazandıracak. Tarımın artık sadece tarım olmadığını biliyoruz. Bundan hareketle tarım diplomasisi ve ekonomisi gibi konular da atölyeler içerisinde yer alacak." REKLAM Şuraya 87 farklı üniversiteden 251 akademisyen, 229 farklı STK'den 355 temsilci, özel sektörden 177 katılımcı ve 555 kamu personelinin katıldığını bildiren Yumaklı, "Şuramızı tüm paydaşlarımızın katkılarıyla, 28-29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Mayıs ayı içerisinde de şura sonuç bildirgesi, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.