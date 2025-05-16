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        Bakan Yumaklı: Üreticilerimizi koruyan bir politika izlemeye gayret ediyoruz

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticileri koruyan, kollayan, tüketicileri hiçbir zaman unutmayan politika izlemeye gayret ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:34
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        Bakan Yumaklı: Üreticilerimizi koruyan bir politika izlemeye gayret ediyoruz
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Karataş Sera Organize Tarım Bölgesi Altyapı İnşaat Başlangıcı ve AR-GE Merkezi'nin açılışında, Adana'nın tarımsal üretim altyapısına yeni bir hizmet kalemini eklemek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Bugün Adana'ya gelmelerinin önemli sebebinin buğday hasadı olduğunu belirten Yumaklı, hava şartlarından dolayı hasadı gerçekleştiremediklerini ifade etti.

        Üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon dileyen Bakan Yumaklı, "Bakanlık olarak bu sezonu yakından takip ediyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklı birçok olayı, hususları yakından izliyoruz. Bu manada üreticilerimizi koruyan kollayan, tüketicimizi hiçbir zaman unutmayan bir politika izlemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

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        Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kendisine arz edilecek tüm ürünleri almak için hazırlıklarını tamamladığını, Türkiye'de 600'ün üzerindeki alım yerinin ürünlerin hızlı şekilde alınmasıyla ilgili dizayn edildiğini belirtti.

        Buğday fiyatıyla ilgili açıklanacak haberin beklendiğini vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Bu konudaki çalışmalarımızın devam ettiğini söylemek istiyorum. Ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine vermek isteyen üreticilerimizin taahhütname karşılığında ürünlerini alım yerlerine götürüp teslim edebileceklerini buradan ifade etmek istiyorum. Sizlerin ürün teslimiyle alakalı fiyatı beklemenize gerek yok. Toprak Mahsulleri Ofisi bu konuda açıklamasını yaptı. Getirilen her ürünü almış olacak ya da lisanslı depolara teslim edilebilir, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemi ve daha sonra isterlerse TMO'ya farklı şekilde ürünlerini pazarlayabilirler. Hayırlı bir hasat sezonu diliyorum."

        Bakan Yumaklı, dünyanın bugün gıda konusunda çok farklı boyuta geçtiğini belirtti.

        Bu süreçte önden gidilmesi gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, "Bu husus bizim için son derece önemli. Dünyayla rekabet edebilir ölçülere, boyutlara gelmek durumundayız. Verimli ve kaliteli olmak, verimli ve kaliteli üretim yapmak bunun en önemli şartı. Sektörün nabzını tutup, sorunların çözümü noktasında önemli mesai harcadığımızı bunu hem Adana'da hem de Türkiye'nin farklı yerlerindeki üreticilerimizle yaptığımızı buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

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