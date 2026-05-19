        Bakanlıktan ABB'ye 1,6 milyon lira atık cezası | Son dakika haberleri

        Bakanlıktan Ankara Büyükşehir'e 1,6 milyon lira atık su deşarjı cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne atık su deşarj edildiği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 14:27 Güncelleme:
        Bakanlıktan ABB'ye 1,6 milyon lira atık cezası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; gelen ihbarı değerlendiren bakanlık ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (ABB) bağlı Mogan Parkı'nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjı yapıldığını tespit etti.

        İnceleme sonucu Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp, Mogan Gölü’ne deşarj edildiği belirlendi.

        Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin TL idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

        Geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü'nden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yürüttüğü "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi" ile 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimleri sürüyor.

