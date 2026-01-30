Bakanlıktan fiyat etiketi yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin açıklama

Bakanlık tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hizmet sunucu kuruluşlarla, tüketiciler arasında olası ihtilafları önlemek ve tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla yürütülen mevzuat değişikliği çalışmasının ilgili kuruluşlardan alınan görüşler dikkate alınarak tamamlandığı belirtildi.

REKLAM

Bu kapsamda, söz konusu yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, önceki düzenlemede, işletmelerin tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında, servis ücreti gibi herhangi bir ad altında başka bir ücreti, menü ve fiyat listesinde açıkça yer vermek kaydıyla tüketicilerden talep edebildiği bildirildi.

"Daha rekabetçi bir ortam oluşturulması amaçlandı"

Açıklamada, son değişiklikle işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa, kuver ücreti gibi ilave ödeme talep edemeyecekleri vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı: