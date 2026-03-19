        Bakanlıktan "Milli Parklar" açıklaması: Yeni yapılaşma izni yok

        Bakanlıktan “Milli Parklar” açıklaması: Yeni yapılaşma izni yok

        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Milli Parklar Kanun teklifi ile ilgili eleştiriler üzerine açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında teklifin yeni bir yapılaşma izni getirmediği, korunan alanlardaki izin türlerinin daraltıldığı, 'kamu yararı ve zaruret' şartının korunduğu kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 23:30 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Milli Parklar Kanunu teklifi hakkında sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan, ‘Bu bir talan yasası, milli parklar imara açılıyor’ iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, kanun teklifinin yeni bir yapılaşma izni getirmediği vurgulandı, mevcut düzenlemelerin daha açık ve net hale getirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, korunan alanlardaki izin türlerinin daraltıldığı, ‘kamu yararı ve zaruret’ şartının korunduğu kaydedildi.

        Bakanlık, düzenleme ile yalnızca zorunlu altyapı yatırımlarına (su, elektrik, ulaşım gibi) sınırlı izin verilebileceğini, bu tür projelerde de milli park dışından alternatif güzergâh bulunması halinde izin verilmeyeceğini bildirdi. Açıklamada ayrıca, düzenlemenin yeni bir imar kapısı açmadığı, mevcut kuralların çerçevesinin netleştirildiği ifade edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mimar Sinan'ın gemiye benzetilen eseri Piyalepaşa Camii ve İstanbul'un saat kuleleri

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nün bu bölümünde Mimar Sinan'ın önemli eserlerinden Piyalepaşa Camii'ni ve İstanbul'un saat kulelerini anlatıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı