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Bakary Kone: "Buraya söz verdiğim için geldim"

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Fasolu Bakary Kone, geçen sezon sonunda sarı-lacivertli ekibe ve yöneticilerine verdiği sözü tutarak tercihini Türkiye'den yana kullandığını söyledi

03 Ağustos 2018 Cuma, 12:39:50 | Güncelleme:

Kone, yaptığı açıklamada, geride kalan sezonu Fransa'nın Strasbourg takımında geçirdiğini belirterek, "Benimle ilgilenen ilk kulüp Ankaragücü'ydü. Ben de buraya söz verdiğim için geldim." dedi.

Kendisine iyi bir proje sunulduğunu vurgulayan 30 yaşındaki stoper Kone, şöyle konuştu:

"Burada olmamın sebebi öncelikle ilk kez Ankaragücü yönetiminin bana ilgi duyması. Ankaragücü'nü tercih ettiğim için Türkiye'yi de tercih etmiş oldum. Trabzonspor benimle Ankaragücü'nden sonra ilgilendi. Yönetimin, takımın benimle ilgilenmesi nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğimi söyleyebilirim."

Türkiye'ye gelmeden önce çeşitli çevrelerden bilgiler aldığını belirten Burkina Faso Milli Takımı'nın futbolcusu, "Milli takımdaki arkadaşlarımdan bilgi alma şansım oldu. Özellikle Abdou Razack Traore, Prejuce Nakoulma gibi futbolcu arkadaşlarımdan bilgi aldım. Bafetimbi Gomis'in Türkiye'de olması nedeniyle Türkiye ligi ile ilgileniyordum. Fransa'daki arkadaşlarımdan da bilgi edindim." değerlendirmesini yaptı.

- "TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bakary Kone, MKE Ankaragücü taraftarıyla ilgili fazla bir bilgisi bulunmadığını, sezon içerisinde tanıyacağını anlattı.

Taraftarlar için "Bizim için önemli bir destek." ifadesini kullanan Kone, şunları söyledi:

"Takımın arkasında, oyuncuların arkasında böyle bir taraftarın olması güzel. Böyle bir taraftar grubuyla oynamak bizim için önemli. Ben o kadar agresif değilim. Taraftarların agresif olması, bizi her zaman desteklemesi, yanımızda olması, bizi ateşlemesi çok önemli. Her şeyden önce sonuçlar için çok önemli."

- "TÜRKİYE BÜYÜK BİR VİTRİN"

MKE Ankaragücü'nün kendisi için iyi bir proje olduğunu anlatan Bakary Kone, "Bu sene inşallah lige iyi başlarız. Sonrasında iyi bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir vitrin olduğunu vurgulayan Kone, "Öncellikle kendim için. Dünyada takip edilen, ilgilenilen bir lig olduğu için kendi açımdan Türkiye'nin iyi bir vitrin olacağını düşünüyorum. Şu an için tanıdığım Türk futbolcu var diyemem. Barcelona'dan Sivasspor'a gelen Douglas'ı tanıyorum. Çok iyi arkadaş değiliz ama onu tanıyorum." ifadelerini kullandı.

- GALATASARAY MAÇI

Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçlarını geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Bakary Kone, "Galatasaray maçı bizim için çok zor olacak. Gomis ile bir arkadaşlığımız var ama maç içerisinde rakibiz. Başkanımızın dediği gibi her maç 11'e 11 oynanıyor. Bu yüzden kazanırsak çok mutlu olurum." şeklinde görüş belirtti.

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