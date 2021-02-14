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Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor

Trabzonspor’un, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Anastasios Bakasetas, atıyor, bordo-mavili takımı kazanıyor. Yunun oyuncunun gol attığı son 3 maçta ise Karadeniz ekibi kalesinde gol görmedi

Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı, Bakasetas'ın attığı golle 1-0 mağlup eden Trabzonspor, adım adım zirveye doğru tırmanışını sürdürürken, son 3 maçtır Yunan oyuncusu Bakasetas'ın attığı gollerle kazanmaya devam ediyor. Puanını 45'e yükselten bordo-mavili takım oynadığı son 9 lig maçını ise kaybetmedi. 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Karadeniz ekibinde ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Bakasetas, attığı gollerle takıma önemli katkı sağladı.

Trabzonspor'un ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala 30 Ocak Cumartesi sabahı Trabzon'a getirdiği Anastasios Bakasetas, ilk maçına 31 Ocak Pazar günü İstanbul'da Beşiktaş karşısında çıktı. Oyuna maçın ikinci yarısında giren Bakasetas 29 dakika sahada kaldı. 4 Şubat Perşembe günü ise Trabzonspor'un sahasında konuk ettiği Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu takımının tek golünü atarak galibiyeti getiren isim oldu. 8 Şubat Pazartesi günü oynanan Yeni Malatyaspor maçında da sahneye çıkan Bakasetas, 50. dakikada takımını öne geçiren golü atarken, 13 Şubat Cumartesi günü ise Gaziantep FK karşısında Trabzonspor'a 3 puanı getiren gole imza attı. 13 günde 4 maçta forma giyen ve 288 dakikaya 3 gol sığdıran 27 yaşındaki futbolcu son üç haftada elde edilen 9 puana direkt katkıda bulunarak zirve yarışında Trabzonspor'a önemli bir güç sağladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de kalesini gole kapattığı maç sayısını 8'e çıkardı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte takım savunmasında önemli adımlar atarak kalesinde gol görmediği maç sayısını 8'e çıkartan Trabzonspor, Bakasetas'ın gol attığı son 3 maçtır kalesinde adeta duvar ördü. Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümde sadece 1 maçta kalesini gole kapatmayı başarabilen Trabzonspor, Avcı'nın gelişinden sonra oynanan 16 lig maçının 8'inde kalesi gole kapatmayı başardı. Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor, Göztepe, Yukatel Denizlispor , Yeni Malatyaspor ve son olarak Gaziantep FK maçlarında kalesini gole kapattı.

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