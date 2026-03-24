Bakırköy'de motosiklet kazasında ağır yaralanan kadın 20 gün sonra hayatını kaybetti

Bakırköy'de, arkadaşı Ramazan K.'nın (19) kullandığı motosikletin karşı yönden gelen Maksut O.'nun (24) idaresindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan Miray Çakır (21), 20 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Çakır'ın cenazesinin, Şirinevler Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Çakır'ın kazadan önce motosikletle seyir halinde olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLET SAVRULDU

Kaza, 3 Mart Salı günü saat 22.50 sıralarında Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan K. yönetimindeki motosiklet, ters yöne girdiği öne sürülen yabancı uyruklu Maksut O. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Miray Çakır, ani fren yapan bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Ramazan K. ile Maksut O. ve yolcu Miray Çakır, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

20 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Miray Çakır, yoğun bakım ünitesinde 20 gün boyunca tedavi altına alındı. Genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Çakır’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan cenazenin, bugün ikindi vakti Şirinevler Ulu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, Çakır’ın kazadan kısa süre önce motosikletle seyir halinde olduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı