Baktıkça daha fazla gülümsemenizi sağlayacak fotoğraflar
Bazı fotoğraflar o kadar güzel bir anı barındırır ki aynı anda birçok duyguyu yaşamanızı sağlar. Hatta bazı kareler sanki ilk kez görüyormuşsunuz gibi yoğun hisler yaşatır.
“Arkadaşımın büyükbabası bu evi 31 yıl önce inşa etti. İşte evi inşa ederken çekilmiş bir fotoğrafı.”
“Bir yıl önce Noel'de annem, kardeşime ve bana, kanepemizle birlikte gelen perdelerden kıyafetler hazırladı.”
“Kız kardeşim ve ben çocukluk resimlerini yeniden canlandırıyoruz.”
“Çocukken ailem bana odamın temasını sordu. 'Müzik' dedim. Ne ters gidebilirdi ki?"
"Neredeyse 1 yaşındaki kurt köpeğim karıma sarılıyor."
“Köpeğimin ailemizin yeni üyesine tepkisi."
"Oğlumuz ve ablası, resmi olarak evlat edinilmelerinin ve koruyucu ailede kaldıkları sürenin sona ermesinin haberini alıyor."
“Yurt dışında okurken şaka yollu anneme bir kartonumu gönderdim. Görünüşe göre bununla kendini eğlendiriyor."
“Anneler Günü'nde ben, kardeşlerim ve annem. Özel gününde aramızdaki şakalardan ve kahkahalardan bıktığını söyledi.”