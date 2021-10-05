"Yarışmadan sonra kabağı kesip çekirdeklerini alıp gerisini atacağız. Çekirdeklerini kulübümüze vereceğiz. 30 yıldır 50 kişilik bir balkabağı kulübümüz var. Çekirdekler İspanya, ABD gibi dünyanın farklı ülkelerine gidecek. Benim kabağımın çekirdekleri İspanya'dan geliyor. Bu balkabağı yenmez. Bu sadece sergilenmek için."