Bal, soya sosu ve sarımsakla harikalar yaratın! Tadına doyamayacağınız soslu kanat tarifi!

Soslu tavuk kanatları hem pratik hazırlanışıyla hem de eşsiz lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezi! Özel sosuyla dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu tarif, misafirlerinize parmak ısırtacak. İster mangalda ister fırında hazırlayın, bu kanatlar damaklarda unutulmaz bir iz bırakacak. İşte tarifin detayları!