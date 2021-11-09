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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Bal tenekesinde 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bağcılar'da bir eve düzenlenen operasyonda bal tenekelerinin içerisinde özel bölmeye gizlenmiş vaziyette 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli K.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

Bal tenekesinde 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi
DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.Ç. isimli kişi tarafından İstanbul'a uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, yaptıkları takip neticesinde söz konusu uyuşturucu maddenin Bağcılar'da bulunan adreste saklandığını tespit etti. Baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Atak"ın da katılımıyla adreste arama yaptı. Atak’ın teneke kutulara tepki vermesi üzerine teneke kutuları açıldı. Tenekelerinin içerisinde özel olarak hazırlanmış gizli bölmede 14 kilo uyuşturucu madde eroin ele geçirildi. Tenekelerin içerisinin hem uyuşturucu maddeleri gizlemek hem de narkotik köpeklerinin tepki vermesini önlemek için bal ile doldurulduğu anlaşıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince, şüpheli K.Ç. hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüpheli K.Ç., yapılan sorgusunun ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu Madde Temin Etmek" ve "Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından hakkında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

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