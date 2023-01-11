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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, tarihte nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir?

3. sezonuyla da oldukça ilgi gören tarihi dizi Kuruluş Osman'ın 112. yeni bölümü için geri sayım başladı. Sevilen dizinin son bölümünde Bala Hatun'un zindana düşmesi nedeniyle dizinin hayranları; Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir, tarihte nasıl öldü ve ölüm sebebi nedir sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte, ayrıntılar...

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  • Bala Hatun kimdir ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun ölüm sebebi nedir ve ne zaman öldü?

    Kuruluş Osman dizisi bu akşam 112. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecan yaratan dizinin en önemli karakterlerinden biri olan ve Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun'un akıbetine ilişkin tüm bilgileri derledik. Peki Bala Hatun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? 
  • Bala Hatun kimdir ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun ölüm sebebi nedir ve ne zaman öldü?

    BALA HATUN KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

    Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Osman Gazi'nin akıl babası Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. 
  • Bala Hatun kimdir ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun ölüm sebebi nedir ve ne zaman öldü?

    İlk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini ise 1289 yılı civarlarında Bala Hatun ile yapmıştır. 
  • Bala Hatun kimdir ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun ölüm sebebi nedir ve ne zaman öldü?

    BALA HATUN KAÇ YILINDA VEFAT ETTİ?

    Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 
  • Bala Hatun kimdir ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bala Hatun ölüm sebebi nedir ve ne zaman öldü?

    Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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