Kuruluş Osman dizisi bu akşam 112. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecan yaratan dizinin en önemli karakterlerinden biri olan ve Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun'un akıbetine ilişkin tüm bilgileri derledik. Peki Bala Hatun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?