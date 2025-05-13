Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Roman müziği denilince akla gelen ve Balık Ayhan olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, yakınları tarafından 12 Nisan'da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Nefes darlığı yaşayan Ayhan Küçükboyacı, yoğun bakım servisine alınmıştı. Hastanede tedavisi devam eden Küçükboyacı'nın kızı geçtiğimiz günlerde bulunduğu paylaşımla babası için acil kan çağrısında bulunmuştu.
DHA'nın haberine göre; Ayhan Küçükboyacı'nın sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.