Balıkların Genel Özellikleri

Canlı türlerinin en çeşitli ve en eski türlerinden birini balıklar oluşturur. Su altı dünyasında, uzun ve evrimsel süreçler sonucunda bugünkü hallerine geldikleri bilinir. Balıklar tarihte ilkel omurgalılar olarak kabul edilirler. Balıkların evrimsel sürecinde, kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıkların ortaya çıkışı, tuzlu sudan tatlı suya geçişleri ve karaya çıkışları önem taşır. Balıkların genel özellikleri şu şekildedir;

- Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar.

- Genellikle sürü halinde yaşarlar.

- Çoğunun vücudu pulla kaplıdır. Alabalık, Dülger, Palamut gibi bazı balıklar, pulsuz balıklardır.

- Bazı balık türleri kemikten, bazı balık türleri kıkırdaktan oluşur.

- Omurgalı canlılardır.

- Soğuk kanlı canlılar grubuna girerler.

- Solungaçları ile solunum yaparlar.

- Yüzgeçleri bulunur.

- Yumurtayla çoğalırlar.

- Yavrularına bakmazlar.

- Haberleşmeyi ultrason sesiyle yaparlar.

- Dişleri yoktur.

- Yaklaşık 40.000 balık türü olduğu bilinir.

Balıklar Ne ile Beslenir?

Balıklar ne ile beslenir sorusu sorulduğunda önce balıkların yaşam alanlarına göre bir ayrım yapmak gerekir;

- Tuzlu su balıkları

- Tatlı su balıkları

- Çiftlik balıkları

- Akvaryum balıkları

Balıkların doğal yaşam alanı olan, tuzlu ve tatlı sularda binlerce türün yaşadığı bilinir. Balıklar ne ile beslenir sorusunun yanıtı, balıkların türüne göre değişir. Tuzlu suda yaşamlarını sürdüren balıklar ne ile beslenir dediğimizde, kendinden küçük balıkları, kabukluları ve diğer deniz canlılarını yediklerini görürüz. Tatlı su balıkları ise küçük balıklar ve böcek lavralarıyla beslenirler. Doğal yaşam balıklarının beslenme alışkanlıklarının beraberinde çiftlikte ve akvaryumda yaşayan balıklar ne ile beslenir sorusuna sıra geliyor. Çiftlik balıkları ve akvaryum balıkları, özel yemlerle beslenirler. Ancak her türlü canlı da olduğu gibi balıklarda da çok çeşitli beslenme önem taşır. Bu nedenle onlara ek gıdalar verilmelidir. Balıkların beslenme şekilleri, hem çevreye göre değerlendirilebileceği gibi etçil ve otçul oluşlarına göre de değişir.

Balıklar En Çok Ne Yemeyi Sever?

Balıkların yeme alışkanlıklarının yaşadıkları çevreye ve türlerine göre şekillendiğini söylemiştik. Ayrıca balıkların etçil ya da otçul olması da beslenme şeklini belirler. Etçil balıkların tercih ettiği besin kaynaklarıyla, otçul balıkların tükettiği besinler, farklı olacaktır. Ancak genel anlamda, balıklar en çok ne yemeyi sever sorusu merak edilebilir. Balıklar en çok ne yemeyi sever diye merak edenler için etçil beslenen balıkların dondurulmuş yemlerden ziyade canlı yemlerden hoşlandıklarını belirtelim. Özellikle midye, kurt, solucan ve karidesi sevdikleri bilinen etçil balıkların yanı sıra otçul balıklar ise havuç, lahana, kabak gibi sebzeleri severek tüketiyorlar.

Balıklar Ne Yer, Balıklara Ne Verilir? Balıklar ne ile beslenir dediğimizde balıkların doğal ortamdaki beslenme alışkanlıklarını tatlı su balıkları ve tuzlu su balıkları olarak ayırdık. Doğal yaşam ortamındaki balıklar ne yer sorusunun cevabı, sinekler, böcekler, su altındaki bitki çeşitleri, yosunlar, böcek lavraları, kendilerinden daha küçük balıklar ve mercanlar şeklinde sıralanabilir. Doğal ortamda yaşayan balıkların yeme alışkanlıkları çevreye ve mevsime göre değişir. Ancak balık yetiştiriciliğinde kullanılan balıklar ne yer diye merak ediyorsanız eğer etçil ve otçul balıklar için özel yemlerin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Balıkların pek çok canlı gibi mineral, vitamin, protein, karbonhidrat, yağ gibi maddelere ihtiyaçları vardır. Çiftlik balıkları beslenirken kullanılacak yemin, bu maddeleri içeriyor olması gerekir. Suni balıkçılıkta kullanılan etçil yemleri canlı ve cansız yemler şeklinde ayırırız. Çiftlikte yaşayan balıklara ne verilir diye merak ediyorsanız, canlı yemler, etçil balıkların her zaman ilk tercihi olur. Dondurulmuş ve kurutulmuş yemler de kullanılabilir ancak bu yemlerin fazla kullanımı sindirim sorununa yol açabiliyor. Otçul balıklara ne verilir sorusunun cevabı ise balığın türüne göre değişmekle birlikte genellikle, kabak, salatalık, havuç, bezelye ve lahana olabilir. Akvaryum balıklarında da durum pek değişmez. İçeriğinde protein, vitamin, mineral, balık yağı ve balık unu gibi maddelerin bulunduğu yemler tercih edilir. Balık yemlerinin canlı ve cansız olarak ayrıldığından bahsetmiştik ama balık yemi türleri başka bir konu olarak karşımıza çıkar. İşte bazı yem çeşitleri; Tablet yem

Pul yem

Palet yem

Tane yem Sonuç olarak, balıklara etçil ve otçul olmalarına göre yem verilir. Etçil balıkların yemleri, canlı ve cansız olarak ikiye ayrılır. Hazır yemler, balıkların ihtiyaç duyduğu maddeleri içerir. Ancak balıkların sağlığı için ek gıdalar da gerekir. Bu noktada balıklara ne verilir, balıklara ne verilmez ayrımı önem taşır.