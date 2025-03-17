Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Balık Ne Yer, Ne İle Beslenir? Balıklara Ne Verilir ve Ne Verilmez? hthyv

        Balık Ne Yer, Ne İle Beslenir? Balıklara Ne Verilir ve Ne Verilmez?

        Balıklar, en çok tercih edilen evcil hayvanlardan biridir. Bunun nedeni ise balıkların kolay bakılabilir canlılar olmasıyla birlikte görsel anlamda da dikkat çeken güzellikleri… Evde ve iş yerlerinde balık beslemek isteyenler, balıklar ne ile beslenir sorusunu soruyorlar. Çoğunlukla pet shoplardan temin edilen balık yemleri yeterli midir diye merak edenler için balıklara ne verilir, balıklara ne verilmez, balıklar en çok ne yemeyi sever gibi soruları yanıtladık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 13:07 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık Ne Yer, Ne İle Beslenir?
        ABONE OL

        Balıkların Genel Özellikleri

        Canlı türlerinin en çeşitli ve en eski türlerinden birini balıklar oluşturur. Su altı dünyasında, uzun ve evrimsel süreçler sonucunda bugünkü hallerine geldikleri bilinir. Balıklar tarihte ilkel omurgalılar olarak kabul edilirler. Balıkların evrimsel sürecinde, kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıkların ortaya çıkışı, tuzlu sudan tatlı suya geçişleri ve karaya çıkışları önem taşır. Balıkların genel özellikleri şu şekildedir;

        • - Denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar.
        • - Genellikle sürü halinde yaşarlar.
        • - Çoğunun vücudu pulla kaplıdır. Alabalık, Dülger, Palamut gibi bazı balıklar, pulsuz balıklardır.
        • - Bazı balık türleri kemikten, bazı balık türleri kıkırdaktan oluşur.
        • - Omurgalı canlılardır.
        • - Soğuk kanlı canlılar grubuna girerler.
        • - Solungaçları ile solunum yaparlar.
        • - Yüzgeçleri bulunur.
        • - Yumurtayla çoğalırlar.
        • - Yavrularına bakmazlar.
        • - Haberleşmeyi ultrason sesiyle yaparlar.
        • - Dişleri yoktur.
        • - Yaklaşık 40.000 balık türü olduğu bilinir.

        Balıklar Ne ile Beslenir?

        Balıklar ne ile beslenir sorusu sorulduğunda önce balıkların yaşam alanlarına göre bir ayrım yapmak gerekir;

        • - Tuzlu su balıkları
        • - Tatlı su balıkları
        • - Çiftlik balıkları
        • - Akvaryum balıkları

        Balıkların doğal yaşam alanı olan, tuzlu ve tatlı sularda binlerce türün yaşadığı bilinir. Balıklar ne ile beslenir sorusunun yanıtı, balıkların türüne göre değişir. Tuzlu suda yaşamlarını sürdüren balıklar ne ile beslenir dediğimizde, kendinden küçük balıkları, kabukluları ve diğer deniz canlılarını yediklerini görürüz. Tatlı su balıkları ise küçük balıklar ve böcek lavralarıyla beslenirler. Doğal yaşam balıklarının beslenme alışkanlıklarının beraberinde çiftlikte ve akvaryumda yaşayan balıklar ne ile beslenir sorusuna sıra geliyor. Çiftlik balıkları ve akvaryum balıkları, özel yemlerle beslenirler. Ancak her türlü canlı da olduğu gibi balıklarda da çok çeşitli beslenme önem taşır. Bu nedenle onlara ek gıdalar verilmelidir. Balıkların beslenme şekilleri, hem çevreye göre değerlendirilebileceği gibi etçil ve otçul oluşlarına göre de değişir.

        Balıklar En Çok Ne Yemeyi Sever?

        Balıkların yeme alışkanlıklarının yaşadıkları çevreye ve türlerine göre şekillendiğini söylemiştik. Ayrıca balıkların etçil ya da otçul olması da beslenme şeklini belirler. Etçil balıkların tercih ettiği besin kaynaklarıyla, otçul balıkların tükettiği besinler, farklı olacaktır. Ancak genel anlamda, balıklar en çok ne yemeyi sever sorusu merak edilebilir. Balıklar en çok ne yemeyi sever diye merak edenler için etçil beslenen balıkların dondurulmuş yemlerden ziyade canlı yemlerden hoşlandıklarını belirtelim. Özellikle midye, kurt, solucan ve karidesi sevdikleri bilinen etçil balıkların yanı sıra otçul balıklar ise havuç, lahana, kabak gibi sebzeleri severek tüketiyorlar.

        Balıklar Ne Yer, Balıklara Ne Verilir?

        Balıklar ne ile beslenir dediğimizde balıkların doğal ortamdaki beslenme alışkanlıklarını tatlı su balıkları ve tuzlu su balıkları olarak ayırdık. Doğal yaşam ortamındaki balıklar ne yer sorusunun cevabı, sinekler, böcekler, su altındaki bitki çeşitleri, yosunlar, böcek lavraları, kendilerinden daha küçük balıklar ve mercanlar şeklinde sıralanabilir. Doğal ortamda yaşayan balıkların yeme alışkanlıkları çevreye ve mevsime göre değişir. Ancak balık yetiştiriciliğinde kullanılan balıklar ne yer diye merak ediyorsanız eğer etçil ve otçul balıklar için özel yemlerin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Balıkların pek çok canlı gibi mineral, vitamin, protein, karbonhidrat, yağ gibi maddelere ihtiyaçları vardır. Çiftlik balıkları beslenirken kullanılacak yemin, bu maddeleri içeriyor olması gerekir. Suni balıkçılıkta kullanılan etçil yemleri canlı ve cansız yemler şeklinde ayırırız. Çiftlikte yaşayan balıklara ne verilir diye merak ediyorsanız, canlı yemler, etçil balıkların her zaman ilk tercihi olur. Dondurulmuş ve kurutulmuş yemler de kullanılabilir ancak bu yemlerin fazla kullanımı sindirim sorununa yol açabiliyor. Otçul balıklara ne verilir sorusunun cevabı ise balığın türüne göre değişmekle birlikte genellikle, kabak, salatalık, havuç, bezelye ve lahana olabilir. Akvaryum balıklarında da durum pek değişmez. İçeriğinde protein, vitamin, mineral, balık yağı ve balık unu gibi maddelerin bulunduğu yemler tercih edilir. Balık yemlerinin canlı ve cansız olarak ayrıldığından bahsetmiştik ama balık yemi türleri başka bir konu olarak karşımıza çıkar. İşte bazı yem çeşitleri;

        • Tablet yem
        • Pul yem
        • Palet yem
        • Tane yem

        Sonuç olarak, balıklara etçil ve otçul olmalarına göre yem verilir. Etçil balıkların yemleri, canlı ve cansız olarak ikiye ayrılır. Hazır yemler, balıkların ihtiyaç duyduğu maddeleri içerir. Ancak balıkların sağlığı için ek gıdalar da gerekir. Bu noktada balıklara ne verilir, balıklara ne verilmez ayrımı önem taşır.

        Balıklar Ne Yemez, Balıklara Ne Verilmez?

        Balık beslerken onların yedikleri besinler dışında ne yemediklerini de bilmek gerekir. Çiftlikte ya da akvaryumda beslenen balıklara yemle birlikte ek gıdalar da verilmelidir. Bu gıdalar çeşitli sebzelerden seçilebilir. Ek besin vermek isteyenler ya da evde yemleri bitenler, yanlış bir şey yapmamak için balıklara ne verilmez sorunu dile getiriyorlar. Etçil balıklara yağlı etler grubundan hiçbir et türü verilmemelidir. Balıkların sindirimi için solucan ve böcek lavraları gibi yiyecekler uygundur. Yeşillik verdiğinizde ise suyun içinde kalan ve çürüyen yeşillikleri almanız gerekir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?