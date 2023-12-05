Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı kadın öldü
Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Balıkesir'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
H.D. idaresindeki hafif ticari araç, Gazi Osmanpaşa Mahallesi Yeni İzmir Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şaziye Öztoprak'a (64) çarptı.
AA'nın haberine göre; ağır yaralanan Öztoprak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öztoprak burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı. Bir süre tek yönden ilerleyen trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.