Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Giriş: 25.06.2025 - 19:00 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:00
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmeye çalışıyor.
*Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.
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