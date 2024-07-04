Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı

Balıkesir'de 29 yaşındaki Medine Aksoy idaresindeki otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 35 yaşındaki Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Medine Aksoy ile yanındaki çocukları Yusuf Aksoy (7), 3 aylık bebeği Ayşegül Aksoy ile komşuları Ayşe Avcı (80) ile onun torunları İkra Avcı (2), Ömer Emin Avcı (6) ve Taha Avcı (4) yaralandı.