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        Erdek'te, arkadaşını bıçak ve balta ile öldüren şüpheli tutuklandı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde Batuhan Edis (28), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı (39) bıçak ve baltayla öldürdü. Adliyeye çıkartılan Edis, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:10
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        Erdek'te, arkadaşını bıçak ve balta ile öldüren şüpheli tutuklandı
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde Batuhan Edis (28), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı (39) bıçak ve baltayla öldürdü. Adliyeye çıkartılan Edis, tutuklandı.

        Olay, pazar günü saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Edis, kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın evine gitti. İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, Edis kaçtı. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı.

        Çevrede önlem alan polis kaçan Batuhan Edis'i yakaladı. Suçunu itiraf eden Batuhan Edis, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis her iki arkadaş arasındaki alacak meselesinin, uyuştucu ticareti ile bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

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        Galeri

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