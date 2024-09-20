Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 50'ye yükseldi

BALIKESİRmerkezli 3 ildeki, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 35'i daha bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 50'ye yükseldi.

Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 52 kişi tespit edildi. 300 polisin 90 ekip halinde katılımıyla 3 ilde belirlenen toplam 44 adrese 17 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 helikopter ve 3 İHA ile hava desteği sağlanırken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi. Firari 1 şüpheli de dün yakalandı.