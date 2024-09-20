Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 50'ye yükseldi

        BALIKESİRmerkezli 3 ildeki, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 35'i daha bugün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir merkezli 3 ildeki uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 50'ye yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİRmerkezli 3 ildeki, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 35'i daha bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 50'ye yükseldi.

        Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapan 52 kişi tespit edildi. 300 polisin 90 ekip halinde katılımıyla 3 ilde belirlenen toplam 44 adrese 17 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 helikopter ve 3 İHA ile hava desteği sağlanırken, 14 narkotik köpeği de arama çalışmalarında kullanıldı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi, 1 uyuşturucu öğütücü, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro ele geçirildi. Firari 1 şüpheli de dün yakalandı.

        Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si dün Edremit'te adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 35 şüpheli de polisteki işlemlerinin ardından bugün Burhaniye Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Böylelikle operasyonda tutuklananların sayısı 50'ye yükselmiş oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta gezi teknesi yandı
        Ayvalık'ta gezi teknesi yandı
        Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de yapıldı
        Kuzey Ege Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, Balıkesir'de yapıldı
        Savaştepe'de Tütünlük Göleti'ndeki su azlığına "bilinçsiz sulama"nın neden...
        Savaştepe'de Tütünlük Göleti'ndeki su azlığına "bilinçsiz sulama"nın neden...
        Manyas Ovası'nda çiftçiler çeltik hasadına başladı
        Manyas Ovası'nda çiftçiler çeltik hasadına başladı
        Balıkesir'de polis denetiminde 32 sürücüye "gürültü" cezası uygulandı
        Balıkesir'de polis denetiminde 32 sürücüye "gürültü" cezası uygulandı
        Balıkesir'de husumetlisi dahil 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutukland...
        Balıkesir'de husumetlisi dahil 6 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutukland...