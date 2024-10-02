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        Bandırmaspor'dan Balıkesirspor'a ziyaret

        1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor heyeti, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden ezeli rakibi Balıkesirspor'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:10
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        Bandırmaspor'dan Balıkesirspor'a ziyaret
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        1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor heyeti, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden ezeli rakibi Balıkesirspor'u ziyaret etti. Balıkesir'i temsil eden iki kulubün yöneticileri sosyal ve sportif faaliyetlerde iş birliği yapılacağını açıkladı. Balıkesirspor Kulübü resmi açıklamasında ziyarete ilişkin şu ifadelere yer verdi: "Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter ve yönetim kurulu üyeleri kulübümüzü ziyaret etti. Öğle yemeğinde bir araya gelen yöneticiler, aynı şehri temsil eden takımlarımız için birbirlerine başarı temennisinde bulundular. Dostça geçen yemekte her iki kulübümüz için de sosyal ve sportif faaliyetleri geliştirmek için projeler üretilmesi adına görüşmeler gerçekleştirildi."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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